Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ

21 марта. FINMARKET.RU - Платежи в юанях из России перестали проходить в несколько китайских банков. Ранее трансакции успешно совершались и в рублях, и в юанях. Причина - в ужесточении санкций против пишут "Известия"

Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), рассказали изданию источники, представляющие бизнес и платежный рынок. Они называют и другиеКНР, которые ввели такие же ограничения: DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала".

Эти китайские финорганизации действительно перестали принимать платежи в юанях из России примерно с середины января 2024-го, подтвердил источник из банковского сектора РФ. Он подчеркнул: сейчас эта проблема по-прежнему актуальна. Новые ограничения со стороны перечисленных игроков вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США, сообщил собеседник "Известий"

Отказ целого ряда китайских банков принимать платежи в юанях из РФ затруднит проведение расчетов для российских компаний, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако многие игроки Поднебесной, включая крупный Bank of China, продолжают проводитьи в рублях, и юанях.

У крупнейших банков КНР есть филиалы в США. Поэтому логично, что страна пошла по пути мягких ограничений, оставляя контрагенту альтернативные варианты, считает Алексей Тараповский..