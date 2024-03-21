.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пенсионеров наравне с другими кандидатами принимают на работу почти 45% российских работодателей - опрос
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5360,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2679,85 млрд руб.
21 марта 2024 года 08:29
Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - Платежи в юанях из России перестали проходить в несколько китайских банков. Ранее трансакции успешно совершались и в рублях, и в юанях. Причина - в ужесточении санкций против РФ, пишут "Известия" Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), рассказали изданию источники, представляющие бизнес и платежный рынок. Они называют и другие банки КНР, которые ввели такие же ограничения: DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала". Эти китайские финорганизации действительно перестали принимать платежи в юанях из России примерно с середины января 2024-го, подтвердил источник из банковского сектора РФ. Он подчеркнул: сейчас эта проблема по-прежнему актуальна. Новые ограничения со стороны перечисленных игроков вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США, сообщил собеседник "Известий" Отказ целого ряда китайских банков принимать платежи в юанях из РФ затруднит проведение расчетов для российских компаний, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако многие игроки Поднебесной, включая крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и юанях. У крупнейших банков КНР есть филиалы в США. Поэтому логично, что страна пошла по пути мягких ограничений, оставляя контрагенту альтернативные варианты, считает Алексей Тараповский..
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.