Интернет-провайдеров могут пустить в дома без согласия собрания собственников

20 марта. FINMARKET.RU - Интернет-провайдеров все же могут начать пускать в многоквартирныебез согласия собрания собственников, только на основе индивидуального договора с абонентом, пишут "Ведомости".

Представитель "Ростелекома" сообщил, что общее собрание в компании считают избыточной мерой: "Недискриминационный доступ операторов в МКД находится в интересах конечных потребителей и будет способствовать развитию рынка. У собственника должна быть свобода выбора провайдера".

Президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко отметил, что в поправках, подготовленных ко второму чтению, осталось проблемное положение, уже принятое в первом чтении, которое обяжет всех операторов перезаключать договора с существующими абонентами. Из поправок следует, что операторы могут размещать оборудование "без взимания платы за пользование объектами общего имущества". То есть теперь договоры, заключенные ранее на платных условиях, расторгаются. В стандартных договорах всегда перечислены последствия расторжения, одним из которых является демонтаж сетей.

По словам Галушко, это означает, что при расторжении старых договоровбудут обязаны демонтировать оборудование и перезаключить договоры заново на новых условиях и заново установить оборудование. Однако основатель юридической компании Future Legal Павел Катков считает, что старые договоры останутся в прежнем состоянии, и операторы смогут их не перезаключать. Но новые договоры будут заключатся уже по новым правилам.