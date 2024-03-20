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20 марта 2024 года 09:52

Интернет-провайдеров могут пустить в дома без согласия собрания собственников

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Интернет-провайдеров все же могут начать пускать в многоквартирные дома без согласия собрания собственников, только на основе индивидуального договора с абонентом, пишут "Ведомости".

Представитель "Ростелекома" сообщил, что общее собрание в компании считают избыточной мерой: "Недискриминационный доступ операторов в МКД находится в интересах конечных потребителей и будет способствовать развитию рынка. У собственника должна быть свобода выбора провайдера".

Президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко отметил, что в поправках, подготовленных ко второму чтению, осталось проблемное положение, уже принятое в первом чтении, которое обяжет всех операторов перезаключать договора с существующими абонентами. Из поправок следует, что операторы могут размещать оборудование "без взимания платы за пользование объектами общего имущества". То есть теперь договоры, заключенные ранее на платных условиях, расторгаются. В стандартных договорах всегда перечислены последствия расторжения, одним из которых является демонтаж сетей.

По словам Галушко, это означает, что при расторжении старых договоров провайдеры будут обязаны демонтировать оборудование и перезаключить договоры заново на новых условиях и заново установить оборудование. Однако основатель юридической компании Future Legal Павел Катков считает, что старые договоры останутся в прежнем состоянии, и операторы смогут их не перезаключать. Но новые договоры будут заключатся уже по новым правилам.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  провайдеры,  дома,  допуск

 
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АК-54    20.03.2024
Кто будет контролировать прокладку коммуникаций? В многоквартирных домах для прокладки сетей есть специальные каналы, ОДНАКО, этих ребя они не устраивает, они прокладывают СВОИ, И ДЛЯ ЭТОГО прорубают сквозные проёмы п лестничных клетках !!!, сверлят несущие балки перекрытий и крепят трубопроводы к шахтам лифтов У нас в оме таких трубопроводов на стенах лифта 8(ВОСЕМЬ!) Любой Вам скажет что сверлить и долбить несущие балки, площадки и шахты лифтов ЗАПРЕЩЕНО! Но они-же несут " светлое и будущее", не смотря на создание аварийности в домах!!! До коле????После них - хоть ПОТОП? или хоть пусть завалится...

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