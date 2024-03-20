За 3 года российские реестры потеряли треть юрлиц с иностранным участием

20 марта. FINMARKET.RU - Число зарегистрированных в РФ компаний с иностранным участием за 3 года сократилось на 34% - с 29,22 тыс. в марте 2021 года до 19,28 тыс. в марте 2024 г., свидетельствует исследование проекта "Контур.Фокус", пишет "Коммерсант" . Общее число юрлиц за тот же период также снизилось, но лишь на 5,32% - до 3,19 млн. В итоге доля юрлиц с иностранным участием за 3 года сократилась с 0,87% до 0,6%. Активность же регистраций компаний с иностранным участием падала все 3 года: в 2021 г. - 839 компаний, в 2022-м - 396, в 2023-м - 339.

Самое крупное сокращение (минус 4224 компании с марта 2021 по март 2022 гг.) вызвано в первую очередь редомициляцией контролируемых иностранных компаний из офшоров. Эффект санкций проявился позднее: с марта 2022 по март 2023 гг. из реестра исчезло 3039 компаний с иностранным участием, за последний год цифра уменьшилась еще на 2673.

По отраслям (учитывались 10 с наибольшим числом иностранных компаний) наибольший спад за 3 года обнаружен в нефтегазовом секторе (доля "иностранцев" в добыче сократилась с 9,4% до 8,7%, в бурении - с 5,3% до 4,2%), в добыче угля (с 5,4% до 4,8%), также заметно снизились их доли среди инвесткомпаний (с 6,5% до 4,8%), брокеров (с 4,4% до 4%) и производителей вагонов (с 8% до 7,3%). При этом доля иностранных компаний росла в производстве лекарств (с 5,2% до 5,7%), грузовиков (с 6,2% до 6,3%), запчастей (с 5,4% до 5,6%) и отделочных материалов (с 4% до 5,1%).

Но сохранение компаний в российских реестрах не означает активной экономической деятельности. Многие компании, заявив об уходе, начали этот процесс - и заморозили его.