Власти РФ одобрили отмену клеймения ювелирки при экспорте

20 марта. FINMARKET.RU - С сентября этого года российским экспортерам разрешат не наносить клеймо на ювелирные изделия, предназначенные на продажу вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вместо этого им придется ставить двумерный штрихкод, следует из документа Минфина. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения 18 марта. Источник в правительстве подтвердил "Известиям" эту информацию.

Сейчас потенциальные зарубежные покупатели воспринимают клеймо на ювелирных изделиях из России как дефект, говорится в материалах к проекту постановления. Там подчеркивается: цель изменений - повышение конкурентоспособности отечественных украшений из драгметаллов на мировом рынке. По оценке Минфина, нововведения позволят добиться такой задачи к 2026 году.

С марта этого года стало обязательным наличие двумерного штрихкода для ювелирных изделий, продаваемых внутри России. Для этого производители должны наносить QR-код при помощи лазера на продукцию из драгметаллов. С его помощью потребители смогут проверить подлинность и происхождение товара в государственной системе по контролю за оборотом драгметаллов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

В России оба вида маркировки обязательны к нанесению. Новая же инициатива предполагает нанесение штрихкода на экспортируемые изделия вместо клейма. Федеральная пробирная палата поддерживает изменения, сказали "Известиям" в пресс-службе госоргана. Там добавили, что ювелирные украшения без клейма, предназначенные для экспорта, но которые по каким-то причинам не покинули территорию РФ, не смогут просто так вернуться на отечественный рынок. Клеймо будут проставлять в зоне таможни. Это нужно для минимизации рисков роста контрафакта внутри РФ, подчеркнули в палате.