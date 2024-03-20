Некоторые зарубежные банки начали размораживать российские акции

20 марта. FINMARKET.RU - В попытке избавиться от российских активов некоторые банки Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна с конца прошлого года позволяют своим клиентам из России разблокировать акции отечественных компаний, которые ранее были конвертированы из расписок. Об этом "Ведомостям" рассказали собеседники в двух отечественных брокерах и трех юрфирмах.

Зарубежные банки отказываются от статуса номинального держателя таких бумаг в НРД, т. е. посредника-депозитария, на счете которого учитываются права на бумаги других лиц. После исключения недружественного лица из цепочки хранения бумаги можно перевести со счетов типа С, где они до этого блокировались, на счет в российском брокере и получать по ним дивиденды или продать, рассказывают собеседники.

Первым на перевод акций своего клиента на его счет в российском неподсанкционном брокере согласился швейцарский банк Julius Baer. Потом к нему присоединился еще один швейцарский банк, CBH Bank, рассказывает юрист российская юрфирмы NSP Глеб Бойко. Такая возможность есть и у клиентов Credit Suisse, знает собеседник в брокере. Но позиция у UBS, который поглощает Credit Suisse, а также у банка Vontobel более консервативная - они до сих пор не выпускают расконвертированные акции из номинального держания. Также такие бумаги выпускают банки из Люксембурга и Лихтенштейна, в частности женевский офис LGT Bank (банком владеет правящая в Лихтенштейне княжеская семья), рассказывает источник в брокере.

Чтобы воспользоваться механизмом, клиент должен подать в иностранный банк поручение на вывод бумаг из НРД на счет в российском брокере, рассказывает собеседник в одном из них, после этого банк подает поручение своему российском контрагенту (в большинстве случаев - это "дочка" западного банка, например Ситибанк, Райффайзенбанк, "Юникредит") и тот осуществляет перевод. Возможность дальнейшего вывода бумаг со счетов С на обычный брокерский счет зависит от многих деталей, включая схему и историю владения бумагами, порядок приобретения, место хранения до расконвертации и др., отмечает советник юрфирмы "Алимирзоев и Трофимов" Асият Культербаева.

Депозитарные расписки за рубежом выпускали более 30 российских компаний, в том числе "Газпром", "Сургутнефтегаз", ЛУКОЙЛ, "Роснефть", Сбербанк, АФК "Система", "Фосагро" и ВТБ. После начала спецоперации недружественные иностранные биржи приостановили торги бумагами, а в ответ на это российские власти приняли закон, обязавший большинство отечественных эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции.