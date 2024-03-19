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19 марта 2024 года 10:25
Операторы связи нашли замену Nokia, Ericsson и Huawei
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Вова Жабриков/ТАСС
19 марта. FINMARKET.RU - Российские операторы связи ищут новых поставщиков базовых станций вместо ушедших из РФ Nokia, Ericsson и Huawei. Одним из них может стать малоизвестная китайская Baicells Technologies, оборудование которой сейчас тестирует МТС, узнали "Известия" из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). С помощью Baicells планируется телефонизировать небольшие населенные пункты. В работе станций китайского бренда выявлены определенные недостатки, но устранить проблемы производитель планирует к концу марта, говорится в документах ГКРЧ. В МТС отказались от комментариев. В Минпромторге рекомендовали обратиться за комментариями в Минцифры. "Мегафон" открыт к взаимодействию со всеми производителями и поставщиками телеком-оборудования. В настоящее время мы работаем над расширением сети поставщиков и с 2022 года тестируем различные типы сетевого оборудования как иностранного, так и отечественного производства", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе оператора. По словам представителя Tele2 Дарьи Колесниковой, компания Baicells не предлагала оператору свою аппаратуру к тестированию. Baicells Technologies была создана в Пекине (КНР) в 2014 году. Ее основателями выступили два выходца их Huawei Technologies - Лисин Сан, который возглавлял департамент стратегии и стандартизации, и Мингйю Чжао - старший инженер, отвечавший за стандартизацию в международной организации 3GPP и использование патентов, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник. В Baicells Technologies Лисин Сан занимает посты председателя совета директоров и гендиректора, а Мингйю Чжао является директором по исследованиям. По словам Коника, Biacells возникла на волне бума малых сот в сетях LTE: небольших и недорогих базовых станций, способных обеспечить полный охват в местах большого скопления людей, таких как торговые центры, парковки или стадионы. "Самым большим рынком для малых сот стали США, и уже в 2015 году Baicells открыла американской офис в городе Плано (штат Техас). В 2020-м Baicells стала партнером европейских операторов Vodafone и Telefonica, а в 2021-м запустила пилотный проект с правительством Лас-Вегаса с целью полного покрытия этого города LTE-сетью из микросот", - отмечает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, телеком, операторы, оборудование, тестирование
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