Максимальная доходность вкладов в юанях выросла до 5% годовых

19 марта. FINMARKET.RU -из числа крупнейших увеличивают доходность вкладов в китайской валюте — максимальная ставка в массовой рознице достигла 5%, пишет "Коммерсант" . Впрочем, основную часть средств граждан в юанях — 98,7% — банки привлекают не от массового клиента, а от ВИП-вкладчиков. Дальнейшее повышение доходности депозитов в китайской валюте будет ограничено, предупреждают эксперты.

По данным ЦБ, приведенным в обзоре рисков финансовых рынков за февраль, за 2023 год объем депозитов в юанях вырос в два раза — до $68,7 млрд в эквиваленте долларов. Кредитование в юанях за тот же период выросло в 3,6 раза — до $46,1 млрд.

"Повышение ставок по вкладам в юанях отражает потребности банков в китайской валюте: для кредитования, а также балансирования активных позиций в долларах и евро при их недостатке в пассивах", - указывает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что можно ожидать дальнейшего умеренного роста ставок, однако маловероятно, что в среднем по рынку они будут заметно выше, чем ключевая ставка ЦБ КНР по кредитам на год (3,45%).