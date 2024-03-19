Замену членов советов директоров предлагают упростить

19 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития доработало проект изменений к закону об акционерных обществах, призванный повысить корпоративную гибкость при формировании советов директоров, в части замещения выбывших членов, пишет "Коммерсант" . Проблемы у компаний возникли, в частности, из-за санкций: работа оказывалась парализованной из-за ухода иностранных членов советов директоров и невозможности их быстрой замены — для любого изменения в составе совета директоров необходимо собрание акционеров, где этот орган должен быть полностью переизбран. Как поясняет первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, «гибкое регулирование признания отдельных членов совета директоров выбывшими и их оперативное замещение необходимо для сохранения легитимности органа управления, стабильной работы компании».

Эксперты в целом называют изменения давно назревшими. Реформа, полагает юрист практики M&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Никита Григорьев, будет полезна, если член совета директоров умышленно не принимает участия в управлении компанией, препятствуя принятию решений. Управляющий партнер PB Legal Александр Панин отмечает, что поправки актуальны для компаний, сталкивающихся с трудностями из-за иностранных акционеров.