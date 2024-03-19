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19 марта 2024 года 08:42
Объем наличных в обращении в РФ снизился
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Донат Сорокин/ТАСС
19 марта. FINMARKET.RU - Россияне начали активно возвращать деньги в банки. В январе объем наличных в обращении с учетом средств в кассах кредитных организаций упал на 570 млрд рублей, до 17,75 трлн. Это стало наиболее значительным снижением с марта 2022 года, следует из статистики ЦБ. В регуляторе "Известиям" подтвердили эти данные. Как правило, в январе объем наличных в обращении сезонно сокращается, сообщили в пресс-службе ЦБ. К этому времени часть средств, которую потратили в декабре накануне праздников, поступает в банки после инкассации выручки предприятий розничной торговли. Однако в январе 2024-го приток наличных в кредитные организации действительно был намного выше средних значений за тот же месяц в предыдущие годы, подчеркнули в регуляторе. Там пояснили: во многом это связано с привлекательными ставками по вкладам на фоне роста ключевой. В декабре прошлого года ЦБ повысил ее до 16%, а в феврале нынешнего сохранил на прежнем уровне. Основная причина возврата денег в банки- высокие ставки по вкладам. А также снижение экономической неопределенности и рост доверия россиян к банкам, считают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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