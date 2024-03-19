Правительстве предложило 12 нацпроектов технологического суверенитета

19 марта. FINMARKET.RU - С 2025 г. в России запустят пул прорывных мегапроектов, главной задачей которых станет оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. "Ведомости" узнали, какие инициативы подготовили в правительстве и как они будут работать.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов. Он назвал четыре из них: "Станкостроение и робототехника", "Новые материалы и химия", "Обеспечение продовольственной безопасности" и "Новые медицинские технологии". По словам двух источников "Ведомостей", знакомых с подготовкой пула проектов технологического суверенитета, в список также войдут: "Развитие беспилотной авиации" (фактически запущен с 2024 г.), "Развитие космической отрасли", "Атом и новые источники энергии", "Производство судов и судового оборудования", "Гражданская авиация", "Микроэлектроника", "Экономика данных", "Наука и университеты".

Система нацпроектов будет состоять из двух типов инициатив - нацпроектов широкого спектра действия, прежде всего социальной направленности, и проектов технологического суверенитета. В число первых, по словам источников, войдут как уже действующие инициативы, например "Производительность труда", "Развитие МСП", "Поддержка экспорта", так и новые. Часть из них анонсировал президент: в послании Федеральному собранию он рассказал о запуске пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь". Проекты технологического суверенитета направлены прежде всего на создание и развитие конкретных отраслей, производящих высокотехнологичную продукцию, пояснял "Ведомостям" источник, близкий к правительству.

Их цель - организация производства на основе собственных линий разработки. Это подразумевает наличие кадровых компетенций, средств производства и интеллектуальных прав. Отдельныепо ряду товаров необходимы, потому что сейчас у российской промышленности нет времени ждать, пока рынок самостоятельно подстроится и предложит нужные технологии, уточнил источник. "Такой импульс от государства позволит производителям и разработчикам быстрее начать новые проекты и вывести свою продукции на рынок", - пояснил источник.

Общая сумма госфинансирования не раскрывается, но, по информации другого собеседника "Ведомостей", на предстоящую шестилетку в бюджете на эти цели одобрено около 3 трлн руб., дальнейшее увеличение финансирования сейчас обсуждается.