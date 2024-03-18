В кабмине поддержали создание в торговых сетях "российской полки"

18 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг представил в правительство проект отзыва кабмина на депутатскую инициативу Татьяны Буцкой об организации в торговых сетях так называемой российской полки. Парламентарий предложила внести поправки в закон о торговле — установить новое требование к рознице и маркетплейсам, в частности предоставлять полку товарам отечественного производства по квоте. Речь идет о продукции компаний, расположенных в, а также принадлежащих россиянам или гражданам Белоруссии. Квота для них не должна превышать 50% от полки торговых сетей.

Минпромторг поддержал законопроект при условии его доработки. В ведомстве уверены, что предложенные нормы подстегнут развитие российской промышленности, но у правительства должно быть право устанавливать категории таких товаров и их минимальную долю в ассортименте сетей. Это заключение согласовали в Минфине, Роспатенте, Роспотребнадзоре, Минюсте, говорится в письме первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом.

В нем отмечается, что Минэкономразвития не предоставило свою позицию официально, хотя на совещаниях в кабмине концептуально поддержало депутатскую инициативу. Так, ведомство предложило провести в РФ эксперимент, чтобы оценить, как новые нормы будут работать на практике.

ФАС в свою очередь не поддержала законопроект о "российской полке", уточняется в письме вице-премьеру. Служба уверена, что новые нормы никак не скажутся на отечественной промышленности и не повысят конкурентоспособность наших товаров. Как писали "Известия", у регулятора нет данных о том, что у российских производителей есть проблемы с поставками товаров в розницу. Тогда как принятие такого законопроекта может создать сложности: бизнесу придется оперативно поставлять отечественные товары в труднодоступные районы. Требование о квоте может быть "обременительно и неисполнимо".

Если же торговые сети не исполнят установленный норматив, им грозит наказание. Поэтому служба предполагает, что такую дополнительную нагрузку ритейлеры заложат в розничные цены на товары. В правительстве уже проводили совещание, чтобы урегулировать разногласия с ФАС, но снять противоречия не получилось, говорится в письме вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В кабмине отметили, что "целесообразно поддержать позицию Минпромторга и считать разногласия по проекту заключения кабмина урегулированными".

Сейчас законопроект о "российской полке" находится на рассмотрении, сказали "Известиям" в аппарате Дмитрия Григоренко. Издание направило запросы в Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и ФАС.

В Госдуму законопроект могут внести уже в весеннюю сессию, уточнила "Известиям" Татьяна Буцкая. По ее словам, у нее много единомышленников среди депутатов, поэтому представить документ может группа парламентариев.

"Наша цель — поддержать не только отечественных производителей, но и покупателей. Важно, чтобы документ нашел понимание у людей, — сказала она. — Пока мы предлагаем распространить нормы проекта на непродуктовые товары, например бытовую химию. Возможно, в перспективе нормы коснутся пищевой продукции".

Крупнаяуверена, что есть более эффективные меры по поддержке отечественных производителей, сказал "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Это, например, стимулирование производства современных материалов, сырья и комплектующих с помощью субсидий, налоговых льгот, компенсации затрат на рекламу и другое.