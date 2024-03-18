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18 марта 2024 года 10:05
Нормативные акты из "белого списка" должны быть переизданы до 1 сентября 2025 года
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DPA/TACC
18 марта. FINMARKET.RU - Ведомства готовят завершение работы "регуляторной гильотины", являющейся частью реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД). Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о пересмотре и переиздании в срок до 1 сентября 2025 года нормативных (правовых) актов из "белого списка", пишет "Коммерсант" Речь идет о документах, содержащих обязательные требования к бизнесу, которые по разным причинам избежали "регуляторной гильотины" и должны постепенно замениться новыми. "Белый список" из 1275 актов правительство утвердило в конце 2020 года. Более 500 документов из него уже переизданы, для оставшихся министерство предлагает установить срок в 1,5 года для планомерного переиздания. Проект постановления предусматривает исключение из "белого списка" небольшого числа актов, не относящихся к предмету КНД или уже фактически переизданных. По словам замглавы Минэкономразвития Алексея Херсонцеава, проект разработан для переиздания бессрочных нормативных актов, которые "имеют критически важное значение для регулирования той или иной сферы и поэтому должны быть актуализированы с учетом нынешних политических и экономических условий". Срок до 1 сентября 2025 г. установлен с учетом мнений заинтересованных сторон - разработчиков проекта и бизнеса.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, нормативы, переиздание, сроки
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