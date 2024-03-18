Сельский "квадрат" остался без методики расчета стоимости

18 марта. FINMARKET.RU - Счетная палата обнаружила несовершенство механизмов развития жилищного строительства на селе, пишут "Ведомости", ссылаясь на отчет о работе СП в 2023 году, направленном в Госдуму. В частности, в стране не утверждена единая методика расчета стоимости 1 кв. м общей площади жилья на сельских территориях в регионах.

От средней стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем, зависит размер различного рода субсидий наи реконструкцию домов, поясняет руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. Чем более она приближена к рыночной, тем более эффективны меры поддержки и наоборот, отметил он. В частности, разовая соцвыплата гражданам в размере не более 70% от стоимости строительства или покупки жилья на сельских территориях рассчитывается исходя из размера помещения и нормативной стоимости 1 кв. м в регионе.

Среднюю цену 1 кв. м по субъектам утверждает Минстрой на основании данных Росстата. Она используется для расчета соцвыплат на жилье, в случае сельской местности – в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Но в "сельской местности из-за увеличенного плеча доставки материалов и оборудования, а также небольшого количества подрядчиков зачастую стоимость строительства превышает цену аналогичных работ в крупных городах", сказал представитель Минсельхоза "Ведомостям".

Как правило, показатель нормативной стоимости 1 кв. м ниже, чем рыночные цены, даже в городах, отмечает Сауков. К примеру, в Москве, согласно приказу Минстроя от 11 декабря 2023 г., средняя нормативная цена на I квартал 2024 г. утверждена на уровне 170 578 руб. за 1 кв. м, а по данным портала «Индикаторы рынка недвижимости» – рыночная цена сейчас составляет 271 548 руб. за 1 кв. м.

"Проблема существует, причем даже в одном регионе могут быть значительные расхождения в климате и грунте, что также влияет на разницу в стоимости строительства", – говорит владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. По его словам, и в целом строительство в черте города действительно дешевле. Более того, как отмечает генеральный директор Key Capital Ольга Гусева, часто в некоторых регионах стройка на селе обходится даже дороже, чем в Москве.

Чтобы решить проблему со средней стоимостью 1 кв. м в сельских территориях, следует говорить о типовых решениях на строительство домов с учетом рыночной стоимости используемых материалов, считает Сауков. При этом индексация стоимости должна учитывать в том числе и сезонные колебания цен, отмечает он. По мнению Гусевой, оценивать конкретную локацию нужно в том числе с учетом развития села в целом.