В РФ создадут платформу для конфискованной крипты

18 марта. FINMARKET.RU - В России создадут государственную платформу по конфискации криптовалюты, сообщают "Известия". Уже сейчас она признана активом и изымается в рамках уголовных дел, но в основном на физических носителях. Изменения упростят властям доступ к цифровым активам. Как выяснила газета, поручение Минфину проработать вопрос о создании такой площадки дал глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В Госдуме уже в весеннюю сессию могут принять закон о регулировании обращения криптовалюты. Участники рынка поддержали создание специальной площадки для конфискованных цифровых средств.

"Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября 2024 года"», — говорится в документе, который есть в распоряжении "Известий".

В пресс-службе МВД сообщили изданию, что Минфин выступил инициатором этого предложения и с ним согласованы сроки для ответа в правкомиссию. В министерстве финансов на запрос не ответили.

Инициативу по созданию специальной платформы для крипты поддерживают в профильных комитетах Госдумы, где готовят к внесению в нижнюю палату парламента законопроект по урегулированию ее обращения.

"Жизнь развивается, появляются новые технологии и инструменты, которые необходимо использовать и силовым структурам. Если они конфисковывают криптовалюту, то она должна где-то храниться. Но очевидно, что ее нельзя просто разместить на складе. Для нее должна быть создана специальная цифровая платформа, созданная государством. Поэтому постановка вопроса абсолютно правильная", — сказал «Известиям» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, такая площадка необходима ввиду существования незаконных финансовых операций с цифровой валютой.

"Безусловно, понятие криптовалюты нужно вводить в российское законодательство. Рассчитываю, что уже в весеннюю сессию мы этот вопрос отрегулируем. В Госдуму будет внесен и принят законопроект, нормы которого регламентирует выпуск, обращение криптовалют, в том числе документом будет предусмотрена ответственность за незаконные действия с ними", — пояснил депутат.

Это мнение разделяет зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Законодательный статус криптовалюты сегодня не определен. Тем не менее складывается практика, когда она рассматривается как имущество. Именно так ее определяют сегодня суды, когда выносят решения по конфискации. Поскольку уже есть судебные прецеденты, то вполне логично создать такую специальную площадку, где эти активы могли бы храниться", — отметил парламентарий. Депутат допускает, что институализация криптовалюты в российском законодательстве произойдет в течение этого года.

Участники рынка поддержали создание такой государственной платформы.