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18 марта 2024 года 08:46
ЦБ вновь не будет менять ставку - аналитики
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Валерий Шарифулин/ТАСС
18 марта. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России по итогам ближайшего заседания 22 марта снова сохранит текущее значение ключевой ставки в 16%, считают все опрошенные "Ведомостями" аналитики. ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Несмотря на то что в последние месяцы инфляция начала замедляться, она все еще находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%, отмечает он. При этом двое из 18 участников опроса допустили повышение ставки на 50-100 б. п., однако сочли это маловероятным. Как полагает директор аналитического департамента инвесткомпании "Регион" Валерий Вайсберг, сценарий снижения ставки ближе к концу года остается наиболее вероятным, это может произойти в III квартале 2024 года. По мнению главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, изменения риторики ЦБ можно ожидать с апреля-июня, а снижения ставки - с июня или июля Банк России на заседании по ключевой ставке 22 марта во второй раз сохранит ее уровень на текущей отметке 16% годовых, считают аналитики. ЦБ, очевидно, потребуется время, чтобы оценить устойчивость замедления инфляции. Сейчас о снижении ключевой ставки, а значит и о снижении ставок по вновь выданным кредитам говорить явно рано - судя по всему, оно произойдет не раньше июля, а то и сентября, пишет "Российская газета".
Опубликовано Финмаркет
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