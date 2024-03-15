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15 марта 2024 года 10:08
Более 2 лет не были в отпусках 7% работающих россиян
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Михаил Терещенко/ТАСС
15 марта. FINMARKET.RU - Более 2 лет не были в отпусках 7% работающих россиян, еще 9% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. 7% россиян ходили в отпуск более 2 лет назад, еще 9% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы (хотя стаж работы это позволяет). Мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 9% мужчин и 4% женщин, ни разу не уходили в отпуска 12 и 4% соответственно. У 88% россиян уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Виноватыми ощущают себя лишь 3%. Мужчины — чуть чаще женщин (4 и 2% соответственно). Россияне до 34 лет — немного чаще тех, кто старше (5 и 3%). Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи и медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие. Чувство вины за отпуск и 5 лет назад россиянам не было свойственно (85% не испытывали терзаний), сейчас же тех, кто спокойно уходит отдыхать, стало еще больше (88%). Опрос был проведен с 8 по 13 марта 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 374 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.
Опубликовано Финмаркет
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