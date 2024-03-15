За нарушение контрсанкций хотят наказывать

15 марта. FINMARKET.RU - Законопроект, который предусматривает ответственность за несоблюдение контрсанкционных указов президента, находится на межведомственном согласовании, сообщил "Ведомостям" директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

Предполагается, что появится административная и уголовная ответственность за несоблюдение спецмер, введенных в ответ на недружественные действия других стран, пояснил он. Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, в которых появится отдельная статья за такие нарушения. Основная развилка дискуссии связана с размерами штрафов, указал он. При этом цель серьезно наказывать российский бизнес не стоит, подчеркнул Тимофеев.

Источник, знакомый с одной из версий законопроекта, сообщил изданию, что за несогласование сделок с правкомиссией предлагалось установить штраф в диапазоне от 20 до 40% от суммы сделки. В случае если ее установить невозможно, то предлагалось наказание в фиксированном размере - до 1 млн рублей. В фокусе внимания регулятора могут оказаться сделки, которые проводятся через офшоры и не согласовываются с правкомиссией, отметил Тимофеев. Возможно, наказания так и не будут приняты, но самим фактом публичного обсуждения этой темы власти хотят послать сигнал бизнесу, чтобы он не обходил, полагает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров.