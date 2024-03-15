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15 марта 2024 года 09:30
Факторинговые компании переключаются на новое направление
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Егор Алеев/ТАСС
15 марта. FINMARKET.RU - Факторинговые компании постепенно переключаются на новое направление - товарный факторинг (ABL), свидетельствует опрос "Коммерсанта". Пока его объемы невелики, а продукт предлагают несколько крупнейших компаний, прежде всего в автомобильной отрасли. В течение года в сегмент могут выйти новые игроки. В то же время участники рынка признают, что направление потребует развития новых компетенций по оценке коммерческой деятельности контрагента, а также создает дополнительные риски. Сейчас товарный факторинг предлагают крупные участники рынка, "ВТБ Факторинг", "СберФакторинг" и ПСБ, а также небольшая "Топком Финанс". До конца года в сегмент планирует выйти Ингосстрах-банк. Сейчас он тестирует решение совместно с финтех-стартапом FinTrack, рассказал предправления банка Станислав Даныш. Работают над внедрением "нового продукта в логике ABL-финансирования" и в "РСХБ Факторинге". Товарный факторинг - это финансирование выкупа складских запасов с последующей реализацией их клиентам. Участники рынка оценивают портфель ABL-финансирования к настоящему времени в 20-50 млрд руб. В перспективе, по оценке гендиректора "ВТБ Факторинга" Игоря Внукова, "объемы сегмента могут быть сопоставимы с объемами самого рынка факторинга и достигать триллионов рублей".
Опубликовано Финмаркет
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