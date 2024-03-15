Производители электроники отчитаются о закупках российских компонентов

15 марта. FINMARKET.RU - Министерство промышленности и торговли хочет обязать всех производителей электроники предоставлять документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве оборудования, если оно претендует на статус отечественного. Эта информация содержится в проекте постановления правительства «О внесении изменений в постановление от 17 июля 2015 г. № 719», опубликованном на сайте нормативных правовых актов 12 марта. Новые правила в случае принятия поправок вступят в силу с 1 июля 2024 г., пишут "Ведомости"

Из опубликованного Минпромторгом документа следует, что 719-е постановление планируется дополнить требованием предоставлять информацию о закупленных для производства промышленной продукции комплектующих, имеющих подтвержденное «российское происхождение».

Согласно проекту новых поправок, производители должны будут отчитываться в ГИСП (Государственная информационная система промышленности) о количестве приобретенных российских комплектующих и объеме произведенной продукции, уточнил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Таким образом, ведомство сможет выявлять случаи с подменой комплектующих с российских на иностранные после включения продукции в реестр.

Минпромторг ужесточает меры на фоне громких историй с производителями электроники. Например, в декабре 2023 года CNews писал о том, что ООО "РС групп" (выпускает устройства под брендом Life Tech) поставило в госсектор российские системные блоки, включенные в реестр Минпромторга, с иностранными комплектующими, которые не были заявлены при внесении в реестр. Как пояснил собеседник "Ведомостей", близкий к нескольким производителям электроники, инициатива Минпромторга по обязательному предоставлению документов о закупке комплектующих поможет избежать таких историй. "Компании, которые покупали, допустим, 10 российских материнских плат, а остальные - китайские и поставляли такое оборудование в госсектор, больше так делать не смогут", - объяснил он.