.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На завершение ряда опытно-конструкторских работ, связанных с судоходством, правительство выделит 125,8 млн руб.
Многодетным родителям, пенсионерам и инвалидам Минтруд предлагает предоставить льготы при оплате ЖКХ
15 марта 2024 года 08:32
Производители электроники отчитаются о закупках российских компонентов
|0
Станислав Красильников/ТАСС
15 марта. FINMARKET.RU - Министерство промышленности и торговли хочет обязать всех производителей электроники предоставлять документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве оборудования, если оно претендует на статус отечественного. Эта информация содержится в проекте постановления правительства «О внесении изменений в постановление от 17 июля 2015 г. № 719», опубликованном на сайте нормативных правовых актов 12 марта. Новые правила в случае принятия поправок вступят в силу с 1 июля 2024 г., пишут "Ведомости". Из опубликованного Минпромторгом документа следует, что 719-е постановление планируется дополнить требованием предоставлять информацию о закупленных для производства промышленной продукции комплектующих, имеющих подтвержденное «российское происхождение». Согласно проекту новых поправок, производители должны будут отчитываться в ГИСП (Государственная информационная система промышленности) о количестве приобретенных российских комплектующих и объеме произведенной продукции, уточнил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Таким образом, ведомство сможет выявлять случаи с подменой комплектующих с российских на иностранные после включения продукции в реестр. Минпромторг ужесточает меры на фоне громких историй с производителями электроники. Например, в декабре 2023 года CNews писал о том, что ООО "РС групп" (выпускает устройства под брендом Life Tech) поставило в госсектор российские системные блоки, включенные в реестр Минпромторга, с иностранными комплектующими, которые не были заявлены при внесении в реестр. Как пояснил собеседник "Ведомостей", близкий к нескольким производителям электроники, инициатива Минпромторга по обязательному предоставлению документов о закупке комплектующих поможет избежать таких историй. "Компании, которые покупали, допустим, 10 российских материнских плат, а остальные - китайские и поставляли такое оборудование в госсектор, больше так делать не смогут", - объяснил он.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, электроника, закупки, компоненты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.