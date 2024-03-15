В феврале россияне активно несли деньги на вклады

15 марта. FINMARKET.RU - Средства населения в банках за 4-м квартал 2023 года выросли на 4,4 трлн рублей. Это исторический рекорд - сопоставимого роста показателя до этого не было, заявили "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

После этого в январе произошел традиционный отток средств населения из банков - всего на 0,7%, следует из материалов ЦБ. Этот показатель значительно ниже, чем в предыдущие три года, когда в первый месяц из сектора утекало 2,3-2,7% средств. Такая динамика объясняется сохранением выгодных ставок по вкладам, пояснили в Банке России.

В декабре ЦБ поднял ключевую до 16%, на этом уровне ее сохранили и в феврале. Вслед за этимстали улучшать доходности по вкладам. Ставки по рекламным предложениям доходят до 17%, но обычно, чтобы получить такой процент, нужно выполнить ряд условий. В среднем ставки сейчас на уровне 14%.

При этом в феврале россияне снова стали активно класть деньги на депозиты, выяснили "Известия". Средства юридических и физических лиц в Сбере за февраль увеличились на 2,3% и достигли 34,3 трлн рублей, сообщили в пресс-службе банка. Прирост составил более 800 млрд рублей. В ВТБ объём портфеля депозитов увеличился на 240 млрд рублей - это в пять раз больше, чем в предыдущем месяце.

Люди стремятся зафиксировать доходность, которая достигает 17% по отдельным предложениям. Такая тенденция замедляет инфляцию, что позволит Банку России быстрее перейти к снижению ключевой, считают эксперты.