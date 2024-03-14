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14 марта 2024 года 10:34
На "Госуслугах" появится платформа обратной связи для бизнеса
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Дмитрий Астахов/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Власти запустят платформу обратной связи (ПОС) для бизнеса на базе "Госуслуг", рассказал "Известиям" замминистра экономического развития Мурат Керефов. Единую систему приема и обработки обращений бизнеса начнут поэтапно внедрять со второй половины 2024 года, а до конца 2025 г. ее планируется распространить во всех регионах РФ. Как пояснил Керефов, механизм нужен, чтобы повысить скорость обработки обращений предпринимателей и инвесторов, а также чтобы контролировать качество подготовки ответов. Сейчас пилотный проект работает в 10 субъектах: в республиках Мордовия и Саха (Якутия), в Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Сахалинской, Тульской и Челябинской областях, а также в Хабаровском крае. В них уже созданы единые центры обработки обращений предпринимателей на базе местных экономических ведомств, агентств развития или центров управления регионов (ЦУР). Как подчеркнул замминистра, за основу взята практика Московской области - ЦУР "Бизнес", где проблемы компаний решаются с помощью консультаций или передачи вопросов в профильные органы. В том случае, если в регионе уже существует своя информационная система по обработке сообщений бизнеса (как, например, ЦУР "Бизнес"), субъекту нужно будет обеспечить ее интеграцию с ПОС, объяснил представитель Минэкономразвития. Для предпринимателей разработают отдельные формы подачи обращений, которые будут размещаться на отраслевых порталах и сайтах, сказали "Известиям" в пресс-службе Минцифры. По словам замминистра экономики, в регионах, где уже работает пилотный проект, бизнес в основном обращался по следующим вопросам:
Опубликовано Финмаркет
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