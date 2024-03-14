На "Госуслугах" появится платформа обратной связи для бизнеса

14 марта. FINMARKET.RU - Власти запустят платформу обратной связи (ПОС) для бизнеса на базе "Госуслуг", рассказал "Известиям" замминистра экономического развития Мурат Керефов. Единую систему приема и обработки обращений бизнеса начнут поэтапно внедрять со второй половины 2024 года, а до конца 2025 г. ее планируется распространить во всех регионах

Как пояснил Керефов, механизм нужен, чтобы повысить скорость обработки обращений предпринимателей и инвесторов, а также чтобы контролировать качество подготовки ответов.

Сейчас пилотный проект работает в 10 субъектах: в республиках Мордовия и Саха (Якутия), в Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Сахалинской, Тульской и Челябинской областях, а также в Хабаровском крае.

В них уже созданы единые центры обработки обращений предпринимателей на базе местных экономических ведомств, агентств развития или центров управления регионов (ЦУР). Как подчеркнул замминистра, за основу взята практика Московской области - ЦУР "Бизнес", где проблемы компаний решаются с помощью консультаций или передачи вопросов в профильные органы.

В том случае, если в регионе уже существует своя информационная система по обработке сообщений бизнеса (как, например, ЦУР "Бизнес"), субъекту нужно будет обеспечить ее интеграцию с, объяснил представитель Минэкономразвития.

Для предпринимателей разработают отдельные формы подачи обращений, которые будут размещаться на отраслевых порталах и сайтах, сказали "Известиям" в пресс-службе Минцифры.

По словам замминистра экономики, в регионах, где уже работает пилотный проект,в основном обращался по следующим вопросам: