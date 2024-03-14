Мировой шоколадный кризис усугубляется

14 марта. FINMARKET.RU - Крупные африканские какао-фабрики в Кот-д'Ивуаре и Гане остановили или сократили переработку, поскольку не могут позволить себе купить какао-бобы, сообщили четыре источника среди трейдеров, а это значит, что цены наво всем мире, скорее всего, взлетят, пишет Reuters.

Производители шоколада уже повысили цены для потребителей после трех лет неурожая какао, и, скорее всего, ожидается четвертый неурожайный год в этих двух странах, которые производят почти 60 % мирового объема какао. За последний год цены на какао выросли более чем в два раза, достигнув многочисленных исторических максимумов.

"Нам нужно массовое снижение спроса, чтобы догнать снижение предложения", - говорит Стив Уотеридж, мировой эксперт по какао из Tropical Research Services.

Шоколатье не могут производить шоколад из сырого какао и полагаются на переработчиков, которые превращают бобы в масло и ликер, из которых можно сделать шоколад. Но переработчики говорят, что не могут позволить себе покупать бобы.

Государственный ивуарийский переработчик бобов Transcao, один из девяти крупнейших заводов страны, заявил, что прекратил закупки бобов из-за их цены. Он сообщил, что продолжает перерабатывать бобы со склада, но не сказал, на какой мощности работает. Два источника в отрасли сообщили, что завод практически простаивает.

В Гане, занимающей второе место по производству какао, большинство из восьми предприятий, включая государственную компанию Cocoa Processing Company (CPC), неоднократно приостанавливали работу на несколько недель с начала сезона в октябре, сообщили два разных источника в отрасли. Компания CPC заявила, что из-за нехватки бобов она работает примерно на 20% мощности.

Ранее сообщалось, что цены на какао обновили максимум более чем за 46 лет по итогам торгов, в январе какао-бобы подорожали на 15%, что является самым существенным ростом с ноября 2020 года. Поставки какао-бобов в порты Кот-д'Ивуара, в период с начала сельскохозяйственного года в октябре и до конца января были на 35% ниже по сравнению с тем же периодом годом ранее.