Число фишинговых ресурсов растет из-за дешевых готовых решений

14 марта. FINMARKET.RU - Количество фишинговых ресурсов, выявленных в прошлом году, выросло на 48%, до 212 тыс., следует из данных BI.ZONE. В 2022 году она обнаружила 111 тыс. таких сайтов, а в 2021 году - 70 тыс. Только за январь и февраль 2024 года выявлено 41 тыс. мошеннических ресурсов. Данные BI.ZONE основаны на мониторинге систем поиска фишинга в более чем 1100 доменных зонах, пишет "Коммерсант"

Значительный рост числа выявленных фишинговых сайтов подтверждают данные НИИ "Интеграл" - оператора системы "Антифишинг" Минцифры. В информационно-аналитическом отчете института за 2023 год говорится, что система выявила 355 тыс. ресурсов - на 70% больше, чем годом ранее. Из них непосредственно фишинговых - 40 тыс. Данных за 2022 год в отчете не представлено.

По данным BI.ZONE за февраль, мошенники создали фишинговые ресурсы, в которых использовали название или айдентику 70% крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2023 год и 90% наиболее популярных банков. Эксперты связывают тренд с удешевлением и упрощением технологии создания мошеннических сайтов, а также "совершенствованием методов атак". По их мнению, для повышения эффективности борьбы с фишингом нужно ускорять процессы их блокировки и разделегирования.