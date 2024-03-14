Власти обсуждают идею полного отказа от бумажных чеков

14 марта. FINMARKET.RU - В правительстве начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков в розничной торговле. Им на замену должны прийти электронные аналоги. В этой связи Минприроды собирало 13 марта совещание с другими ведомствами, ритейлом и общественниками, рассказали "Известиям" в Российском экологическом операторе (РЭО).

Основные цели экономики замкнутого цикла - минимизация отходов, а также вовлечение полезных фракций во вторичный оборот, сказали "Известиям" в Минприроды. Для этого специалисты прорабатывают различные направления, в том числе поэтапную замену бумажных чеков на электронные, подчеркнули там.

ФНС готова обсуждать инициативы, которые позволяют сократить объем бумажных кассовых чеков, если это не ущемляет прав покупателей, сказали изданию в налоговой службе. Сейчас розница обязана выдавать чек на бумаге - это необходимо для того, чтобы учитывать выручку в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Более того, чек на бумаге позволяет проверить: соответствуют ли расчеты на кассе полученным товарам (работам или услугам), а также понять их стоимость в момент оплаты.

"При этом далеко не все покупатели, особенно старшего поколения, могут использовать мобильный телефон для того, чтобы контролировать расчеты на месте, - пояснили "Известиям" в ФНС. - Поэтому принципиально важно оставить возможность формирования кассового чека в электронном виде только по запросу покупателя".

В службе добавили: чтобы минимизировать расход кассовой ленты, можно рассчитываться с людьми без выдачи бумажного чека - направлять электронный аналог на телефон или почту, если покупатель согласен на это.

В Союзе потребителей РФ негативно оценили отказ от обычных чеков, сказал "Известиям" его председатель Петр Шелищ. Только бумажный вариант позволяет проверить, не отходя от кассы, правильную ли сумму пробили покупателю - в магазинах ценники могут не поспевать за изменением стоимости товаров, отметил эксперт.

"Тем более что далеко не всем еще доступны современные небумажные формы чеков. Таких людей нельзя лишать простого доказательства факта, который может быть оспорен продавцом при получении претензии", - подчеркнул Петр Шелищ.