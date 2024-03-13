Инфляция в феврале в РФ составила 0,68%

Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,68% после повышения на 0,86% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,69% после 7,44% в январе. Рост цен в феврале оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,65%

13 марта. FINMARKET.RU -в РФ в феврале 2024 года составила 0,68% после инфляции 0,86% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-февраль 2024 года цены выросли на 1,55% (в феврале 2023 года инфляция составила 0,46%, а за январь-февраль 2023 году - 1,30%).

Инфляция в феврале 2024 года незначительно превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,65%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале ускорилась до 7,69% (аналитики ожидали 7,65%) с 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2024 года составил 100,54% (в январе 2024 - 100,60%). В годовом выражении базовый индекс цен в феврале увеличился до 107,59% со 107,15% в январе.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,77% (в годовом сравнении - подорожали на 8,08%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в феврале на 3,01% (в годовом выражении выросла в цене на 15,52%).

Непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,26% (в годовом сравнении - подорожали на 6,59%).

Услуги в феврале выросли в цене в среднем на 1,06% (в годовом выражении - подорожали на 8,45%).

В феврале существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на капусту - на 10,4%, огурцы - на 8,6%, виноград - на 8,1%, свеклу - на 7,3%, морковь - на 5,3%, помидоры - на 4,9%, лук - на 4,0%. При этом снизились цены на апельсины - на 9,8% и лимоны - на 8,0%.

Среди других продовольственных товаров в феврале значительно выросли цены на масло оливковое, соки фруктовые - на 1,8%, сельдь соленую - на 1,6%, крупу манную, торты - на 1,4%, говядину, баранину, соль - на 1,3%, масло сливочное, овсяные хлопья, водку - на 1,1%.

Одновременно в феврале подешевели: крупа гречневая - на 1,5%, мясо кур - на 1,2%, окорочка куриные, чай черный пакетированный - на 0,9%, пшено - на 0,7%, яйца куриные и чай зеленый - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный в феврале практически не изменились, на дизельное топливо снизились на 0,1%.

Среди строительных материалов выросли цены: на плиты ДСП - на 2,0%, доски обрезные и гипсокартон - на 1,0%, линолеум - на 0,9%.

Снизились цены в феврале цены на стиральные машины - на 2,5%, смартфоны и мониторы для настольного компьютера - на 1,6%, холодильники - на 1,5%.

Среди услуг в феврале больше всего подорожал зарубежный туризм - на 8,04% и пассажирский транспорт - на 4,97%. Среди услуг пассажирского транспорта цены и тарифы выросли: на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования от 4,0% до 28,8%, авиаперелет экономическим классом подорожал на 12,7%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

ЦБ при этом в рамках модернизации коммуникации по ДКП и, в частности, сокращения пресс-релиза по итогам совета директоров убрал стандартную фразу о нейтральном сигнале, пояснив уже на пресс-конференции, что сигнал можно считать в целом нейтральным. "Сигнал можно считать в принципе нейтральным. Но, если вы заметили, в связи с изменением формата публикации наших материалов мы также пресс-релиз изменили, там можно увидеть, что сигнал в целом нейтральный", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ при этом 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно. Прогноз по средней ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный). "Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - заявила на пресс-конференции Набиуллина.

ЦБ в феврале подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.