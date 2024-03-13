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13 марта 2024 года 09:45
Россиян, готовых получать меньшую зарплату ради удаленки, становится меньше
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Михаил Терещенко/ТАСС
13 марта. FINMARKET.RU - Сотрудники все реже готовы соглашаться на снижение доходов ради удаленки, пишет "Российская газета". За год россиян, которые согласны на меньшую зарплату ради возможности работать вне офиса, стало меньше на треть: 37% в 2023 году и 48% сейчас, посчитали в SuperJob. Причем, чем больше разрыв зарплат, тем меньше желающих оставаться дома. Потерять до 5% зарплаты ради работы из дома готов каждый шестой (17%) работник. Снизить ожидания на 10% - каждый девятый (11%). Зарабатывать на 15% меньше готовы согласиться 3%. Потерять пятую часть заработка - 4%, четвертую часть заработка - только 2%. Как отмечает доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова, наблюдается тенденция к возвращению сотрудников в офисы. "Пока мы не можем сказать наверняка, в каком виде в конечном итоге стабилизируется эта система, однако ясно, что количество компаний, которые снова переходят к офисному формату работы, будет увеличиваться", - сказала эксперт. И хотя при удаленной форме занятости сотрудники могут сэкономить на проезде и ежедневных расходах на обеды в офисе, эти факторы не имеют столь важного значения для сотрудников, как возможность поддержания их текущего дохода и уровня жизни, считает Каштанова.
Опубликовано Финмаркет
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