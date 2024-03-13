В реестр российского ПО добавили RPA-роботов

13 марта. FINMARKET.RU - Минцифры внесло в классификатор отечественного ПО четыре новые категории, следует из приказа от 11 марта, опубликованного на портале правовой информации, пишет "Коммерсант" . Среди них программы для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и другими файлами, электронного документооборота, медицинское программное обеспечение и системы роботизации процессов (RPA). В документе говорится, что речь идет о ПО, которое позволяет разрабатывать программных роботов для автоматизации бизнес-процессов с использованием компьютерного зрения, обработки языка и синтеза речи, также рекомендательные средства и средства поддержки принятия решений.

RPA — технология автоматизации, основанная на использовании ботов, которые выполняют повторяющиеся действия по заданному алгоритму, например, проверяют информацию, обрабатывают данные или формируют отчеты.

В Минцифры объясняют изменения «запросом отрасли». Участники рынка, который оценивается в 2,5–12 млрд руб. в год, считают, что им станет проще работать с госсектором, малым и средним бизнесом. Сотрудники заказчиков сопротивляются внедрению таких решений, опасаясь за свои рабочие места.