Экспортерам могут начать выдавать индивидуальные освобождения от продажи валюты

13 марта. FINMARKET.RU - Правительство предусмотрит право экспортеров, попадающих под действие президентского указа об обязательной продаже валюты, полностью или частично отказаться от ее реализации. Такие разрешения будет выдавать правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций при соблюдении определенных условий. Это следует из разработанных Минфином поправок в постановление правительства № 295, касающееся полномочий комиссии, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с документом. Проект пока не получил одобрения кабмина и может претерпеть изменения, добавил один из собеседников.

Кроме того, экспортерам, имеющим кредиты в валюте, могут позволить вычитать сумму этой задолженности из объема продаваемой в России выручки. Отдельно правкомиссия будет выдавать разрешения, продлевающие срок зачисления валютной выручки на российские счета. Основания, которые позволят компаниям просить больше времени на возврат валюты в Россию, источники не уточнили.

Каждое заявление на выдачу таких разрешений будет рассматриваться правкомиссией индивидуально согласно представленному кейсу, сообщил источник, знакомый с документом. По его словам, особые условия могут давать сразу всей группе компаний без привязки к контракту конкретной "дочки". При этом компания, получившая разрешение, и ее "дочки" должны будут еженедельно отчитываться о своей деятельности перед Росфинмониторингом в разрезе каждого внешнеторгового договора.

Проект Минфина согласован с ФТС, ФНС, Росфинмониторингом и Банком России, сообщили источники. Минэкономразвития одобрило документ с техническими замечаниями.