Бизнес просит смягчить наказание за картели

13 марта. FINMARKET.RU - Проблема уголовного преследования бизнеса за картельные соглашения (договор между компаниями-конкурентами для регулирования сфер влияния, объемов производства и цен на свои товары, работы и услуги) остается крайне тревожной. А Федеральная антимонопольная служба продолжает вносить изменения в законодательство, ужесточая ответственность за такие нарушения и упрощая требования к доказательствам вины. Об этом говорится в предложениях "Деловой России" для внесения в доклад ФАС о состоянии конкуренции, который служба публикует ежегодно, пишут "Известия" со ссылкой на письмо бизнес-объединения. В нем предлагается ряд изменений.

Во-первых, нужно отказаться от уголовной ответственности за картельные соглашения на товарных рынках и в качестве преступления рассматривать только сговор на торгах (на них приходится около 90% дел). К первым относится, например, негласное заключение договоренностей между компаниями при продаже товаров, а ко вторым - только дела, связанные с торгами (например, при госзакупках).

В документе подчеркивается, что картельный сговор на товарных рынках не представляет серьезной общественной опасности, а уголовная ответственность за него - слишком суровая мера. Санкции за такое преступление могут доходить до 15% от годовой выручки компании, что чувствительно для бизнеса, отмечают эксперты. Инициативу поддержали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Второе предложение бизнеса - отказаться от установления оборотного штрафа в размере до 1% за противодействие проверкам ФАС. Проект федерального закона, устанавливающий такую ответственность, уже подготовлен.

В-третьих, в письме предлагается сделать бессрочным действие повышенных порогов так называемой экономической концентрации. Это лимит, начиная с которого согласие ФАС при заключении сделки обязательно. Сейчас порог установлен на уровне 2 млрд рублей - но лишь в качестве временной меры поддержки бизнеса на 2024-2025 годы.

Предложение по отказу от уголовной ответственности зана товарных рынках, по мнению ФАС, нецелесообразно, заявили изданию в службе. Там изданию завили, что картели на товарных рынках - это экономическое правонарушение, которое приводит к негативным последствиям для конкуренции и наносит существенный вред государству и гражданам.