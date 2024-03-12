Медиарейтинг банков за февраль 2024 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг Российских банков за февраль 2024 года.

В феврале 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности и охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Газпромбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 37 713 упоминаний (32 396 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 35 105 упоминаний (24 017 в январе), за ним следует банк ФК "Открытие" - 11 911 упоминаний (9 377 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 23,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 53%, заметность "Тинькофф Банка" выросла на 43% по сравнению с январем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 266,4 млн (+2%, 261 млн в январе). На втором месте - ВТБ с результатом 196 млн, показатель снизился на 28% в сравнении с предыдущим месяцем (271,8 млн). Третью строчку занял "Тинькофф Банк", его показатели выросли на 42% - до 157,9 млн (111 млн месяцем ранее).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в феврале стала публикация сокращенных финансовых результатов по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль возросла более чем в пять раз, превысив рекордные для группы 1,5 трлн рублей. Чистые процентные доходы за год выросли на 36,8% в годовом сравнении, до 2 564,6 млрд рублей. "Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. Поддержка наших клиентов - наш главный фокус: за прошедший год мы выдали 28,7 трлн рублей кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27%, до 39,4 трлн рублей при сохранении высокого качества портфеля", - заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Нейросеть Сбербанка GigaChat в феврале сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки "Лечебное дело", необходимый для получения квалификации "врач-лечебник". "В перспективе модель может стать основой для создания помощника врача и пациента, обеспечить новые условия для заботы и знания о своем здоровье для каждого человека и стать существенным подспорьем для клинициста в его повседневной практике", - сказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Также в феврале стало известно, что Сбербанк временно перестал принимать заявки на ипотеку для IT-сектора. Завершение приема заявок связано с исчерпанием лимитов в рамках госпрограммы, о возобновлении её работы будет сообщено дополнительно. О приостановке работы по программе IT-ипотеки по той же причине сообщили ПСБ Банк, МТС Банк, Банк Санкт-Петербурга и др.

Наиболее заметным событием в информационном поле ВТБ стала Стратегическая неделя, прошедшая с 26 февраля по 1 марта: банк представил ориентиры на следующие три года. Ориентация на розничного клиента, технологичность, развитие регионального присутствия, поддержка предпринимательства и крупных проектов страны - глобальные направления бизнеса ВТБ. Завершилась неделя официальной презентацией стратегии развития ВТБ на 2024 - 2026 годы. "Мы намерены существенно усилить наши позиции в регионах, сделать банк доступным для 100 млн жителей России, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры, а также обеспечить надежное сопровождение внешнеэкономической деятельности", ? сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Другим резонансным событием в медиаполе ВТБ стала публикация финансовой отчетности по МСФО за 2023 год. Банк отчитался о рекордной чистой прибыли по итогам года - 432,2 млн рублей. Это соответствует возврату на капитал 22,3%. Самым прибыльным сегментом бизнеса ВТБ стал корпоративно-инвестиционный бизнес - он принес 192 млрд рублей. Сегмент работы со средним и малым бизнесом принес 108 млрд рублей. Розничный бизнес группы заработал 62 млрд рублей.

Также в ВТБ рассказали о новых инструментах, которые мошенники используют для атаки на розничных клиентов в мессенджерах и социальных сетях. Теперь они стали использовать голосовые сообщения из существующей переписки с людьми из списка контактов. Ранее аудиозаписи создавали с помощью искусственного интеллекта. Для защиты от злоумышленников ВТБ рекомендует удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления.

Банк ФК "Открытие" совместно с СК "Росгосстрах Жизнь" в феврале изучил финансовые привычки россиян, выяснив в ходе опроса, что далеко не каждый респондент смог сразу их выработать у себя. Так, большинство россиян (62%) сталкивались с обстоятельствами, из-за которых им приходилось корректировать свои финансовые привычки: 46% - неоднократно, 16% - лишь один раз, а 38% ни разу не меняли принципы своего финансового поведения. Россияне отметили, что смена финансовых привычек обусловлена в основном глобальными событиями, происходящими в их жизни.

Клиенты банка ФК "Открытие" теперь могут оформить платежный стикер ВТБ для бесконтактной оплаты. Услуга стала доступна в рамках объединения двух банков, воспользоваться ею можно как в офисах, так и в интернет-версиях ВТБ и "Открытия". Также пользователям банка доступна возможность заказать выпуск карт банка ВТБ - дебетовой "Карты для жизни" и кредитной "Карты возможностей". Оформление бесплатное и занимает несколько минут. Курьеры доставляют карты в 144 города России.

"Тинькофф Банк" в феврале провел ребрендинг впервые за 16 лет, банк представил обновленную версию логотипа - в новом, более упрощенном варианте логотипа изображена черная буква "Т" на желтом фоне. "В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникаций, это эволюционное развитие бренда", - говорится в сообщении пресс-службы "Тинькофф". Головная компания группы "Тинькофф" зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на дальневосточном острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ). Гендиректор КРДВ Николай Запрягаев добавил, что "ТКС холдинг" стала первой публичной структурой, которая переехала в САР на острове. По его словам, этот режим обеспечит комфортные условия для продолжения эффективной работы компании.

Название Упоминания в СМИ, февраль 2024 Упоминания в СМИ, январь 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 37 713 32 396 16,4 2 ВТБ 35 105 24 017 46,2 3 ФК Открытие 11 911 9 377 27,0 4 Тинькофф Банк 7 896 6 666 18,5 5 Промсвязьбанк 7 305 4 384 66,6 6 Россельхозбанк 7 113 4 615 54,1 7 Газпромбанк 6 826 4 006 70,4 8 Альфа-Банк 6 571 6 787 -3,2 9 Совкомбанк 4 579 3 244 41,3 10 Банк УРАЛСИБ 2 833 1 823 55,4 11 МТС Банк 2 514 2 719 -7,5 12 Росбанк 2 507 1 889 32,7 13 Киви Банк 2 460 13 18823,1 14 Банк ДОМ.РФ 2 414 2 069 16,7 15 Московский Кредитный Банк 2 200 1 044 -110,7 16 ОТП Банк 1 808 379 377,0 17 Банк Синара 1 765 840 110,1 18 Райффайзенбанк 1 730 837 106,7 19 ХКФ Банк 1 612 812 98,5 20 Банк Санкт-Петербург 1 562 1 926 -18,9 21 Росгосстрахбанк 1 485 1 362 9,0 22 РНКБ Банк 1 397 1 109 26,0 23 Примсоцбанк 1 154 732 57,7 24 Дальневосточный банк 1 132 841 34,6 25 Почта банк 1 119 1 350 -17,1 26 МСП Банк 1 093 488 124,0 27 Ак Барс Банк 1 087 543 100,2 28 Новикомбанк 1 011 589 71,6 29 Банк "Точка" 953 261 265,1 30 УБРиР 891 17 5141,2 31 Челиндбанк 842 30 2706,7 32 Банк ЗЕНИТ 837 933 -10,3 33 Модульбанк 822 90 813,3 34 Чайна Констракшн 744 18 4200,0 35 Банк Русский Стандарт 756 688 9,9 36 Экспобанк 703 340 106,8 37 АКБ "Металлинвестбанк" 667 184 262,5 38 Ренессанс Кредит 641 887 -27,7 39 Банк ТРАСТ 615 362 69,9 40 Банк "РостФинанс" 588 29 1927,6 41 Банк Левобережный 570 487 17,0 42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 551 385 43,1 43 БыстроБанк" 533 148 260,1 44 Росэксимбанк 519 343 51,3 45 Банк Авангард 449 77 483,1 46 Банк "Приморье" 441 170 159,4 47 КБ "Центр-инвест" 429 375 14,4 48 ЮниКредит Банк 421 224 87,9 49 Банк МКФ 404 21 1823,8 50 Банк БКФ 383/td> 387 -1,0

Название Индекс заметности, февраль 2024 Индекс заметности, январь 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 5 929 696 4 802 255 23,5 2 ВТБ 4 151 081 2 710 233 53,2 3 Тинькофф Банк 1 441 780 1 010 211 42,7 4 Альфа Банк 1 047 237 1 235 405 -15,2 5 Промсвязьбанк 812 613 582 087 39,6 6 Россельхозбанк 779 104 584 095 33,4 7 ФК Открытие 756 112 485 016 55,9 8 Совкомбанк 734 208 526 960 39,3 9 Киви Банк 698 889 279 250397,8 10 Банк УРАЛСИБ 686 308 297 335 130,8 11 Газпромбанк 594 575 455 120 30,6 12 Райффайзенбанк 406 685 157 183 158,7 13 Банк Синара 328 116 150 480 118,0 14 Банк ДОМ.РФ 326 279 261 916 24,6 15 Новикомбанк 304 897 164 616 85,2 16 Росбанк 297 587 165 483 79,8 17 ХКФ Банк 269 573 60 511 345,5 18 МТС Банк 220 212 201 732 9,2 19 Росгосстрах Банк 217 689 276 344 -21,2 20 РНКБ Банк 209 884 298 157 -29,6 21 Банк Санкт-Петербург 205 856 197 825 4,1 22 Банк "Точка" 182 186 19 306 843,7 23 Банк ТРАСТ 181 463 73 192 147,9 24 Экспобанк 159 817 53 814 197,0 25 УБРиР 158 966 1 263 12486,4 26 Ак Барс Банк 151 925 40 527 274,9 27 МСП Банк 144 325 55 743 158,9 28 Московский Кредитный Банк 127 809 72 000 77,5 29 Модульбанк 124 589 18 156 586,2 30 Банк БКФ 107 689 96 156 12,0 31 АКБ "Металлинвестбанк" 89 895 4 726 1802,1 32 КБ "Центр-инвест" 89 513 65 858 35,9 33 Челиндбанк 86 787 9 672 797,3 34 Чайна Констракшн 86 676 6 994 1139,3 35 Bank of China 86 344 7 508 1050,0 36 Почта-банк 82 013 110 613 -25,9 37 Банк "РостФинанс" 79 985 4 201 1804,0 38 Банк Русский Стандарт" 76 889 117 145 -34,4 39 БыстроБанк 72 509 4 340 1570,7 40 КБ Восточный 70 754 65 108752,3 41 НБД-Банк 69 649 26 567 162,2 42 Банк ЗЕНИТ 64 536 41 983 53,7 43 Банк Авангард 64 433 2 642 2338,8 44 Ренессанс Кредит 55 336 27 398 102,0 45 ЮниКредит Банк 54 142 15 006 260,8 46 Азиатско-Тихоокеанский Банк 52 443 20 366 157,5 47 Морской Банк 50 687 1 384 3562,4 48 ОТП Банк 42 812 13 369 220,2 49 Банк Левобережный 40 758 27 139 50,2 50 Банк МФК 39 630 6 499 509,8

Название Охват аудитории, февраль 2024 Охват аудитории, январь 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 266 433 041 261 001 390 2,1 2 ВТБ 196 521 681 271 897 193 -27,7 3 Тинькофф Банк 157 966 019 111 021 773 42,3 4 Райффайзенбанк 104 753 965 38 114 828 174,8 5 Газпромбанк 96 223 778 85 899 511 12,0 6 Киви Банк 95 791 326 60 762 157550,1 7 Совкомбанк 88 832 557 90 491 085 -1,8 8 Альфа-Банк 86 405 994 204 198 304 -57, 9 Промсвязьбанк 78 671 871 107 982 172 -27,1 10 Банк УРАЛСИБ 77 795 969 25 357 781 206,8 11 Банк "Точка" 74 066 062 19 675 704 276,4 12 МТС Банк 70 430 838 34 510 222 104,1 13 ФК "Открытие" 69 694 714 79 865 522 -12,7 14 Россельхозбанк 65 963 423 64 298 572 2,8 15 АКБ "Металлинвестбанк" 60 485 079 2 572 239 2251,5 16 Экспобанк 57 985 294 22 993 069 152,2 17 Банк ДОМ.РФ 55 265 491 53 988 525 2,4 18 Росбанк 50 986 735 84 870 360 -39,9 19 Чайна Констракшн 45 187 941 790 910 5613,4 20 РНКБ Банк 43 339 768 30 570 036 41,8 21 Модульбанк 42 488 877 2 380 662 1684,8 22 Почта банк 40 599 926 31 629 757 28,4 23 Челиндбанк 39 626 085 1 475 131 2586,3 24 Банк Санкт-Петербург 39 221 776 53 012 196 -26,0 25 Банк Синара 39 113 100 21 236 122 84,2 26 ХКФ Банк 38 557 089 25 714 432 49,9 27 Банк "РостФинанс" 38 112 666 6 823 491 458,6 28 Росгосстрахбанк 38 093 363 38 065 040 0,1 29 Банк ТРАСТ 35 189 487 22 129 946 59,0 30 БыстроБанк 35 102 089 968 728 3523,5 31 Московский Кредитный Банк 34 436 122 21 495 446 60,2 32 КБ Восточный 31 936 318 11 519 277149,0 33 Банк МФК 30 387 912 543 289 5493,3 34 Ак Барс Банк 29 094 849 10 251 005 183,8 35 ЮниКредит Банк 25 358 609 20 708 538 22,5 36 МСП Банк 24 977 148 20 659 740 20,9 37 Новикомбанк 24 924 328 25 873 321 -3,7 38 ОТП Банк 24 263 851 10 499 686 131,1 39 Банк Авангард 23 811 486 5 108 030 366,2 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 23 526 524 18 336 455 28,3 41 Банк БКФ 22 691 051 19 508 816 16,3 42 Bank of China 22 410 583 13 296 752 68,5 43 Банк ЗЕНИТ 22 093 656 26 675 564 -17,2 44 Банк Русский Стандарт 21 504 195 32 140 783 -33,1 45 Цифра Банк 20 886 869 2 236 654 833,8 46 Морской Банк 19 222 319 7 895 748 143,5 47 Deutsche Bank 15 403 941 653 2358849,6 48 БМ-Банк 14 724 875 617 360 2285,1 49 УБРиР 13 471 251 806 379 1570,6 50 АБ "Россия" 10 699 986 27 610 639 -61,2

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Февраль 2024.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 12.03.2024.

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