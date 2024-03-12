Производители просят ограничить закупки зарубежной электроники

12 марта. FINMARKET.RU - Российские производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность ограничить госкомпании в закупках иностранной электроники. По информации "Коммерсанта", консорциум "Вычислительная техника" (АНО ВТ; "Аквариус", Yadro, Depo и др.) ведет переговоры с Минпромторгом о возможности изменить правила постановления правительства №878 "о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ".

По словам источников "Ъ", предложение стало следствием того, что некоторые госкомпании проводят тендеры на "работы" или "услуги" по установке электроники, что позволяет закупать зарубежную технику вместо российской. Предложение АНО ВТ должно исправить этот "правовой пробел", говорит источник.

Сейчас госсектор зачастую обходит требование правила "второй лишний", проводя тендеры не на закупку оборудования, а лишь на его установку, при этом монтируя зарубежную технику. В конце 2023 года был зафиксирован рост подобных тендеров, из-за чего некоторые российские вендоры потеряли до 10% потенциальной выручки от госсектора. В Минпромторге заявляют, что работа над решением проблемы путем изменения законодательства уже идет.