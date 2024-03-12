Сотовые абоненты в РФ получат доступ к спутниковой связи

12 марта. FINMARKET.RU - Спутниковаястанет доступна владельцам обычных телефонов — в России началась подготовка к развертыванию таких гибридных сетей, пишут "Известия".

Черезк интернету смогут подключаться пользователи смартфонов, даже если поблизости нет сотовых вышек. В конце марта частоты для тестов системы могут выделить МТС, узнали "Известия" из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Об интересе к таким решениям говорят и в Tele2. Новые технологии позволят покрыть надежной связью малонаселенные и удаленные территории в, где отсутствуют какие-либо коммуникации, отмечают эксперты. Но для реализации необходимы развертывание российской спутниковой группировки на низкоорбитальных космических аппаратах, а также разработка стандартов для этого вида связи, говорят специалисты.