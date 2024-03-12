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12 марта 2024 года 09:40
Сотовые абоненты в РФ получат доступ к спутниковой связи
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ладимир Смирнов/ТАСС
12 марта. FINMARKET.RU - Спутниковая связь станет доступна владельцам обычных телефонов — в России началась подготовка к развертыванию таких гибридных сетей, пишут "Известия". Через спутник к интернету смогут подключаться пользователи смартфонов, даже если поблизости нет сотовых вышек. В конце марта частоты для тестов системы могут выделить МТС, узнали "Известия" из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Об интересе к таким решениям говорят и в Tele2. Новые технологии позволят покрыть надежной связью малонаселенные и удаленные территории в РФ, где отсутствуют какие-либо коммуникации, отмечают эксперты. Но для реализации необходимы развертывание российской спутниковой группировки на низкоорбитальных космических аппаратах, а также разработка стандартов для этого вида связи, говорят специалисты.
Опубликовано Финмаркет
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