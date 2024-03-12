Штрафы за плохое состояние дорог могут увеличить в 2 раза

12 марта. FINMARKET.RU - В Россииза плохоедорог предлагают увеличить в 2 раза. Такой законопроект с поправками в статью 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог" подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР, пишут "Известия"

В последний раз размер наказания за это правонарушение пересматривался в 2017 году, объясняют авторы в пояснительной записке. Вместе с тем статистика ДТП за 9 месяцев 2023 года показала рост количества аварий. Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за это время было зарегистрировано 96,7 тыс. (+4,9%) ДТП, в которых погибли 10,3 тыс. человек (+1,6%) и получили ранения 121,5 тыс. (+4,3%).

В числе их причин депутаты называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы.

Законопроектом предлагается увеличить сумму штрафов для должностных лиц с 20-30 тыс. рублей до 40-50 тыс., для юрлиц - с 200-300 тыс. рублей до 400-600 тыс.

В случае если указанные действия повлекли вред здоровью потерпевшего, должностным лицам будет грозить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей вместо сегодняшних 50-100 тыс. А вот юрлицам придется заплатить от 800 тыс. до 1 млн рублей вместо 400-500 тыс. Такие суммы штрафов предлагается прописать в статье 3.5 КоАП РФ.