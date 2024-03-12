Увеличение темпов модернизации коммунальных систем может оказаться под угрозой срыва

12 марта. FINMARKET.RU - Серия коммунальных аварий, произошедших за последний год, вынудила власти увеличить темпы обновления таких систем. Эта программа может оказаться под угрозой срыва из-за дефицита кадров, материалов и оборудования, предупреждают в Госдуме. В подрядных компаниях сферы, впрочем, говорят о неравномерной загруженности заказами и выражают готовность к новым проектам. Тем более, что стоимость работ по обновлению инфраструктуры ЖКХ постоянно растет, пишет "Коммерсантъ".

В распоряжении “Ъ” оказалось датированное 5 марта 2024 года письмо, где первый замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщает главе комитета Сергею Пахомову о рисках невыполнения задач по увеличению темпов модернизации коммунальных систем по всей стране. Эти планы обсуждались в начале февраля на заседании отраслевой рабочей группы Госдумы. Как пишет господин Кошелев, в ближайшие шесть лет будет сформирован большой госзаказ на выполнение таких работ, при этом ресурсная база не готова к такому резкому росту, что неминуемо приведет к дефициту всех основных ресурсов.

Депутат предупреждает, что уже в 2024–2025 годах произойдет кратное увеличение себестоимости этих работ по причине спекулятивного роста цен на материалы, оборудование и увеличения зарплат. По его словам, аналогичная ситуация сложилась в 2019–2023 годах, когда реализовывались крупные нацпроекты в сфере строительства.