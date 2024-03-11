Бизнес нашел альтернативные каналы для трансграничных переводов

11 марта. FINMARKET.RU - Бизнес нашел альтернативные каналы для расчетов с иностранными контрагентами. Заменой SWIFT стали филиалы российских банков за рубежом, счета иностранных банков в России, прямые банковские платежи, посреднические механизмы, в том числе через торговые дома, взаимозачеты встречных требований. Об этом рассказала "Российской газете" директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко.

По ее словам, еще одним альтернативным способом расчетов стали бартерные сделки. Их пока не очень много в общей массе экспортно-импортных контрактов, в первую очередь из-за бюрократии и проблем в фактической оценке товаров. При этом потенциал для развития бартерных сделок есть. По мнению экспертов, при ужесточении вторичных санкций они станут популярнее. Одной из инициатив, которая поможет в развитии бартера, стал навигатор, разработанный Минэкономразвития и Российским экспортным центром. Использовать бартер возможно только при условии обмена равноценными по стоимости товарами и услугами, иначе сторона обязана оплатить разницу в стоимости.

С 2014 года Банк России развивает Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). На конец 2023 года к ней были подключены банки из 20 стран, в том числе Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Кубы. "Полный список мегарегулятор не раскрывает, но известно, что также к системе подключились финансовые организации из Китая, Индии и нескольких арабских стран", - добавила Валишвили.

Альтернативными каналами для проведения трансграничных переводов стали зарубежные аналоги SWIFT: китайская система CIPS, индийская SFMS, иранская SUCRE. Через них можно взаимодействовать с банками из Боливии, Венесуэлы, Эквадора и других стран.

Еще один вариант - проведение расчетов при помощи посредника. Для этого в договоре или в дополнительном соглашении к нему необходимо указать третью сторону - плательщика (посредника).