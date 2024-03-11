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11 марта 2024 года 09:16
Новую порцию денег возьмут из ФНБ на самолеты
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Сергей Бобылев/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Минтранс запросил еще миллиарды рублей из ФНБ на иностранные ВС. Как сообщает “Коммерсантъ", Минтранс предложил правительству выделить еще 295 млрд руб. из ФНБ на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность. Средства, по данным источников “Ъ”, запрашиваются в основном для "Аэрофлота" исходя из потенциального приобретения около 90 самолетов. Власти уже выделяли почти 300 млрд руб. из ФНБ в 2023 году, что позволило выкупить 162 самолета "Аэрофлота", S7, "Уральских авиалиний" и "Авроры" — это более трети из принадлежавшего иностранным лизингодателям парка. По мнению экспертов, продление госфинансирования имеет смысл: это поможет минимизировать юридические риски при полетах за рубеж, а также снизить валютную долговую нагрузку перевозчиков.
Опубликовано Финмаркет
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