Новую порцию денег возьмут из ФНБ на самолеты

11 марта. FINMARKET.RU - Минтранс запросил еще миллиарды рублей из ФНБ на иностранные ВС. Как сообщает “Коммерсантъ", Минтранс предложил правительству выделить еще 295 млрд руб. из ФНБ на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность.

Средства, по данным источников “Ъ”, запрашиваются в основном для "Аэрофлота" исходя из потенциального приобретения около 90 самолетов.

Власти уже выделяли почти 300 млрд руб. из ФНБ в 2023 году, что позволило выкупить 162 самолета "Аэрофлота", S7, "Уральских авиалиний" и "Авроры" — это более трети из принадлежавшего иностранным лизингодателям парка.

По мнению экспертов, продление госфинансирования имеет смысл: это поможет минимизировать юридические риски при полетах за рубеж, а также снизить валютную долговую нагрузку перевозчиков.