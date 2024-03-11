Эксперты ожидают ухудшения качества кредитного портфеля

11 марта. FINMARKET.RU - Аналитики отмечают вероятность ухудшения качества кредитного портфеля российских банков в ближайшие 12-18 месяцев. Об этом говорится в исследовании АКРА "Кредитование в период высоких ставок". Отмечается, что более подвержен риску корпоративный сегмент, где высока доля кредитов под плавающую ставку, пишет "Коммерсант" . Несмотря на низкий уровень просрочки, заемщики "начинают ощущать сложности с обслуживанием долга".

Косвенным признаком может служить замедление темпов роста корпоративного кредитного портфеля во второй половине 2023 года при стабильно высоких показателях новых выдач.

Розничный сегмент, по оценкам АКРА, пока более защищен повышенными надбавками к риск-весам, которые способствуют сокращению потенциально проблемных выдач по мере повышения полной стоимости кредита (ПСК). Но и тут есть риски: развивается тенденция роста ставок по необеспеченным кредитам, а влияние сокращения льготных программ на стоимость ипотечного кредитования "еще предстоит оценить", поясняют аналитики.