В РФ зафиксировано лучшее за 7 лет исполнение расходов бюджета

11 марта. FINMARKET.RU - Кассовое исполнение расходов федерального бюджета в 2023 г. составило 32,36 трлн руб., или 98,2% показателя сводной росписи, это самый высокий результат за последние семь лет, следует из отчета Счетной палаты (СП) о работе в прошлом году , пишут "Ведомости"

Общая сумма расходов увеличилась на 1,25 трлн руб., или на 4% по отношению к предыдущему году. Доходы бюджета достигли 29,12 трлн руб., т. е. на 3 трлн руб., или на 11,5%, больше ожидавшегося объема. По сравнению с 2022 г. сумма поступлений выросла на 1,3 трлн руб., или на 4,7%. При этом нефтегазовые доходы снизились на 2,8 трлн руб. (или на 24%), а несырьевые – увеличились на 4 трлн руб. (или на 25%). Дефицит бюджета по итогам года составил 3,2 трлн руб.

Законом о бюджете на 2023 г. были заложеныв размере 29 трлн руб., доходы в 26,1 трлн руб. Дефицит, соответственно, должен был составить 2,9 трлн руб.

СП не уточняет объемов неисполненных ассигнований по конкретным распорядителям. Минфин такой информации также не предоставляет.

Отчет СП перед Госдумой за 2023 г. пройдет 27 марта, следует из повестки заседания совета нижней палаты парламента, которое пройдет 11 марта. Там сказано, что первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков должен до 15 марта направить законодательным органам регионов приглашения для их участия в режиме ВКС в рассмотрении вопроса об отчете СП. 21 марта пройдет расширенное заседание комитета Госдумы вместе с членами коллегии СП. С 18 по 26 марта должны состояться встречи фракций с и. о. председателя ведомства Галиной Изотовой. Также комитеты предварительно должны обсудить на своих заседаниях отчет СП с участием аудиторов.

Антирекорд исполнения бюджета был зафиксирован в 2019 г. Тогда показатель составил 94,2%, что стало наихудшим результатом за предыдущие 11 лет. С тех пор показатель начал постепенно улучшаться. В 2020 г. удалось освоить уже 95,7%, а в 2021 и 2022 гг. – по 97,5%. В 2023 г. объем неиспользованных бюджетных средств составил 603 млрд руб., что существенно ниже, чем в 2022 г. (796 млрд руб.).