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11 марта 2024 года 08:32
Крупным сетям разрешат занимать до 35% рынка в регионах
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Крупным торговым сетям хотят позволить расширить свое присутствие в регионах до 35%, сейчас этот порог составляет 25%. Минпромторг рассматривает такую возможность по просьбе главы Тамбовской области Максима Егорова, рассказал "Известиям" замглавы ведомства Виктор Евтухов. Речь идет о возможных поправках в закон о торговле. Сейчас долю доминирования высчитывают от объема всех реализованных продуктов за год в денежном выражении, она важна при покупке компанией новых площадей. Пока ее разрешено увеличивать - на фоне ухода иностранных компаний. Но это временная мера, она действует до конца года. "Для рассмотрения этого предложения Минпромторг направил запрос в субъекты РФ. Министерство просило высказать позицию о необходимости и целесообразности изменений в закон о торговле с учетом социально-экономических аспектов в регионе. Их позиции по этому вопросу различны, - пояснил Евтухов. - Нужно учитывать, что увеличение доли крупных торговых объектов на потребительском рынке субъекта может оказать избыточное давление на малый и средний бизнес". Практика последних лет показывает: после того как в регионе открывают новый сетевой магазин, жители переориентируются на него, отметил он. Обороты магазинов малого и среднего бизнеса падают, зачастую это приводит к закрытию таких объектов. Поэтому Минпромторг анализирует вопрос о доле ритейлеров в регионе совместно с местными властями. Министерство уже направило запросы в 47 регионов, 21 субъект поддержал повышение доли доминирования, еще 13 предложили дать им право самостоятельно устанавливать такой порог.
Опубликовано Финмаркет
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