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07 марта 2024 года 10:40
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
7 марта. FINMARKET.RU - С 1 апреля социальные пенсии в России будут повышены на 7,5%, что затронет более 4 млн человек, сообщается в телеграм-канале правительства в четверг. "В целом решение затронет более 4 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год, отмечается в сообщении. "Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца", - поясняется в сообщении. Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В том числе - военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, соцпенсии, индексация
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