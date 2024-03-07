Общественники выступили резко против невозвратных тарифов в отелях

7 марта. FINMARKET.RU - Сразу две общественные организации - Союз потребителей и "Общественная потребительская инициатива" - резко негативно оценили предложенный Минэкономразвития законопроект о введении невозвратных тарифов в гостиницах, пишут "Известия" . Речь идет о поправках в законы "О защите прав потребителей" и "Об основах туристической деятельности", сейчас инициатива проходит этап общественного обсуждения. В Роспотребнадзор соответствующие документы пока не поступали, уточнили в службе.

Союз потребителейуверен, что отельеры переведут на такиепопулярные места, а отказаться от брони без потери можно будет за дополнительную плату. Именно так действовали авиаперевозчики, когда им разрешили продавать невозвратные билеты, отмечается в письме организации в Минэкономразвития.

"Этот законопроект станет стимулом повышать цены на проживание в местах временного размещения. Это противоречит госприоритетам - сдерживать рост цен и стимулировать внутренний туризм", - говорится в письме организации. Там уверены, что бизнес от этого также не выиграет - например, спрос на услуги гостиниц будет снижаться из-за подорожания номеров и нового риска потерять деньги, если обстоятельства изменятся.

Согласно проекту Минэкономразвития, вернуть уплаченную сумму можно будет только в случае задокументированной болезни или смерти. Но планы могут поменяться в силу многих обстоятельств, уточнили в союзе. Поэтому люди охотнее начнут переходить с гостиниц на посуточный съем жилья, либо отказываться от поездок.

Проблемы возникнут и с другой стороны - компании будут терять средства, если им придется отменять или переносить командировки сотрудников. Они также рискуют получить претензии от налоговых органов, ведь убытки они отнесут на неоказанные услуги.

"Общественная потребительская инициатива" также негативно отнеслась к предложенному проекту. Его нормы ущемляют базовые права потребителей, сказал "Известиям" глава организации Олег Павлов.

"Предлагаемая мера вряд ли окажет существенную поддержку бизнесу, при этом с большой долей вероятности приведет к росту нарушений прав потребителей и снижению качества гостиничных услуг, - отметил он. - Во-первых,будут стремиться скрывать, что тариф невозвратный, чтобы не отпугнуть клиентов, то есть нарушать право на надлежащую информацию об услуге. А во-вторых, у них не будет стимула обеспечивать высокий уровень качества, если потребитель и так никуда не денется".