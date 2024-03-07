Число длительных зарубежных поездок сократилось

7 марта. FINMARKET.RU - Число зарубежных поездок длительностью от трех недель в период с 1 декабря по 1 марта сократилось на 15% год к году, посчитали в MTC Travel на основе Big Data МТС. По данным сервиса, на «зимовки» пришлось 6% от всех выездов за рубеж за этот период против 10% годом ранее. Число "зимовок" сокращается в условиях роста всего выездного турпотока. Общее количество поездок в страны дальнего зарубежья, по данным MTC Travel, выросло на 15% год к году, пишет "Коммерсант"

Эксперты связывают динамику со стремлением туристов к разнообразию, ростом курса доллара, а также со снижением мотивации для длительного отъезда за рубеж из-за сокращения возможностей для удаленной работы и стабилизации новостного фона.

В МТС Travel уточняют, что 54% поездок за границу зимой 2023/24 года продолжалось неделю и меньше, 40% — от одной до трех недель. Число таких путешествий выросло на 25% и 9% соответственно. Средняя продолжительность поездки, по данным сервиса, сократилась на 10% год к году, до десяти дней.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин указывает, что активные туристы стали совершать больше поездок.