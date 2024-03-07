В РФ проявилась нехватка массового персонала

7 марта. FINMARKET.RU - Численность занятых граждан в российской экономике достигла максимума, посчитали в РАНХиГС. Рынок труда достиг кадрового "дна", пишет "Российская газета"

Если раньше дефицит затрагивал IT-сферу, где сотрудники перекупались друг у друга, то сейчас спрос сместился в сторону массового персонала и уже в этом сегменте находится на очень высоком уровне, рассказала Елена Логинова, старший вице-президент по персоналу Почта Банка.

Причем сотрудники IT - это лишь 4% рынка, а большая часть - представители массовых профессий, поэтому и нехватка кадров чувствуется острее, говорит Евгений Голубцов, директор по персоналу и цифровизации ООО "Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ".

Численность занятых граждан в ноябре достигла 74 млн человек, что является историческим максимумом. Вместе с падением уровня безработицы, который по итогам января находится ниже 3%, сокращается и численность потенциальной рабочей силы. Если во втором квартале 2020 года нетрудоустроенными числились 1,9 млн человек, то в третьем квартале 2023 года их стало всего 0,9 млн человек, посчитали в РАНХиГС. При этом в некоторых городах дефицит кадров чувствуется наиболее остро. К примеру, заммэра Москвы Владимир Ефимов недавно назвал безработицу в Москве отрицательной, так как сотрудников не хватает на большинстве предприятий.