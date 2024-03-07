Счетная палата вернула в 2023 году в бюджет 26 млрд руб.

(СП) в 2023 г. обеспечила наибольший за последние 10 лет возврат средств вв ходе и по итогам контрольных мероприятий - более 26 млрд руб. Выросла и сумма выявленных нарушении? и недостатков - более 2,1 трлн руб. Об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2023 г., который был направлен в Госдуму, пишут "Ведомости"

Документ традиционно представляется перед отчетом председателя СП перед Госдумой, которое обычно проходит в преддверии отчета правительства. СП направила отчет о работе в 2023 г. в палаты Федерального собрания, сказали "Ведомостям" в пресс-службе ведомства: "Представление отчета запланировано на 21 марта на заседании комитета Госдумы по контролю".

За 2023 г. аудиторы провели изменения во внутренней документации в связи с изменением в закон об СП, который был принят в конце 2022 г. И.о. председателя СП Галина Изотова указывает в отчете, что ведомство стало применять возможности искусственного интеллекта, "позволяющие с точностью до 90% классифицировать нарушения в отдельных областях бюджетной и финансовой системы и, как следствие, существенно сократить трудозатраты, объем "рутинных" операций наших инспекторов". Также она пишет, что после начала спецоперации СП участвует в проверке расходов на спецоперацию, а также формирует контрольно-счетные органы в новых субъектах.

Изотова указывает, что возросший объем нарушений, связан, в том числе, со значительным увеличением расходов бюджета. "Появились новые объекты учета, расширился охват проверяемых данных. Кроме того, основная часть этих нарушений вызвана искажением бухгалтерского учета и отчетности, то есть по сути это - технические ошибки, которые, как правило, исправляются еще в ходе наших контрольных мероприятий", - говорится в отчете. Всего было выявлено 4849 нарушений.