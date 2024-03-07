Ставки по семейной ипотеке могут связать с числом детей

В РФ предлагают снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения. Семьям с детьми предлагается дать право приобретать более просторное жилье по сниженной ставке, сообщили "Известиям" в "ДОМ.РФ". Сейчас в программе ссуд под 6% могут участвовать либо семьи с двумя и более детьми (если первый рожден до 2018 года), либо те, у кого только один ребенок, если он появился на свет с 2018 по 2023 год.

Предлагаемый льготный механизм предусматривает снижениепо семейной ипотеке на 1 п.п. (до 5%), если у родителей появился второй ребенок и на 2 п.п. (до 4%) - если третий и последующие. Льгота будет распространяться только на новые займы по государственной программе.

О продлении семейной ипотеки до 2030 года президент заявил в послании Федеральному собранию. Позднее Минфин сообщил, что продлит программу с сохранением базовых условий. В связи с этим, а также для разработки мер по снижению общего влияния льготных программ на ипотечный рынок в ведомстве сейчас формируется рабочая группа, сообщили "Известиям" в Минфине.

Как заявили в "ДОМ.РФ", инициативу о снижении ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей планируется рассмотреть на заседании этой рабочей группы.

Со схожей инициативой выступала также фракция "Новые люди" в Госдуме. Депутаты предлагали дать семьям с детьми право снижать ставку по ипотеке после рождения нового ребенка. Об этом "Известиям" сообщил глава фракции Алексей Нечаев.

"Новые люди" предлагают пересмотреть подход к льготной ипотеке, чтобы помочь молодым семьям, которые еще только планируют первого ребенка, а также многодетным, которые хотят "расширяться". Подобный опыт уже был на Сахалине, где при вступлении в брак до 27 лет регион помогал с выплатой ипотеки - это поспособствовало росту рождаемости почти вдвое.