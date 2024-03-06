Промышленники спорят об ужесточении требований к продукции

6 марта. FINMARKET.RU - Опережение спросом предложения на российском рынке из-за снижения уровня конкуренции подтолкнуло госорганы к идее ужесточения контроля за стандартами организаций (СТО) и техническими условиями (ТУ) — они содержат требования к продукции.

По данным “Коммерсанта", в Госдуме обсуждается законопроект о введении обязательной регистрации таких стандартов в Федеральном информационном фонде стандартов.

На рынке единого мнения о проекте нет: в высококонкурентных секторах считают, что ужесточение контроля увеличит издержки бизнеса и замедлит импортозамещение, а заказчики жалуются, что СТО и ТУ позволяют российским производителям выпускать некачественную продукцию. В итоге на рынке продавца отсутствие контроля становится проблемой для предприятий-потребителей.