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06 марта 2024 года 09:44

Промышленники спорят об ужесточении требований к продукции

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Опережение спросом предложения на российском рынке из-за снижения уровня конкуренции подтолкнуло госорганы к идее ужесточения контроля за стандартами организаций (СТО) и техническими условиями (ТУ) — они содержат требования к продукции.

По данным “Коммерсанта", в Госдуме обсуждается законопроект о введении обязательной регистрации таких стандартов в Федеральном информационном фонде стандартов.

На рынке единого мнения о проекте нет: в высококонкурентных секторах считают, что ужесточение контроля увеличит издержки бизнеса и замедлит импортозамещение, а заказчики жалуются, что СТО и ТУ позволяют российским производителям выпускать некачественную продукцию. В итоге на рынке продавца отсутствие контроля становится проблемой для предприятий-потребителей.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  продукция,  контроль

 
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