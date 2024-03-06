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06 марта 2024 года 09:15
Стоимость мебели выросла за год всего на 4%
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Стоимость меблировки двухкомнатной квартиры выросла за год менее чем на 4%. Причем большую часть года цены держались даже ниже, чем в начале 2023 года, пишет "Российская газета". Обставить мебелью условную "двушку" для семьи из четырех человек на конец 2023 года стоило в среднем 227,5 тыс. рублей, подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. "На протяжении почти двух лет ведущие игроки отечественного рынка удерживали низкие отпускные цены на мебель, что в итоге помогло стабилизировать потребительские цены и поддержать спрос. К сожалению, из-за подорожания комплектующих, вызванного ослаблением рубля, мебельщикам пришлось в середине 2023 года поднимать цены. Пока отечественное производство мебели в значительной степени зависит от импорта - большая часть фурнитуры, тканей, лаков и красок поступает к нам из-за рубежа. А, например, в себестоимости корпусной мебели доля фурнитуры может достигать 40%", - отметил президент АМДПР, гендиректор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков. Крупные мебельные ретейлеры стараются сдерживать рост цен, но вечно это продолжаться не может по не зависящим от производителей причинам: растут цены на сырье, увеличиваются расходы на логистику, соглашается гендиректор компании Lazurit Денис Егоров. С начала 2023 года средний чек интернет-магазина мебели вырос на 5-7 тыс. рублей, в офлайн-магазинах - на 5%.
Опубликовано Финмаркет
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