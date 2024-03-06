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06 марта 2024 года 09:03

Серьезный дефицит работников в стройиндустрии может усилиться

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Эрик Романенко/ТАСС
Эрик Романенко/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Серьезный дефицит работников в стройиндустрии, начавшийся еще в 2020 году, может усилиться, пишет "Коммерсантъ". К концу 2024 года отрасли будет не хватать 15% сотрудников от текущей численности персонала.

Дефицит кадров в стройиндустрии сохранится в ближайшие пять лет, прогнозирует гендиректор ГК "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев. В НАИК ожидают, что к 2028 году потребность в сварщиках и монтажниках вырастет на 61% от текущего числа работников, арматурщиков - на 33%, водителей грузовиков и дорожных рабочих - на 21%, монтажников стальных и железобетонных конструкций и электрогазосварщиков - на 16%. Плиев считает, что занятым в стройке необходимы меры поддержки по примеру с IT-специалистами: льготная ипотека и отсрочка от военной службы. По мнению заместителя гендиректора по организационной эффективности и персоналу ГК "Стройтрансгаз" Натальи Лешиной, отрасли могли бы помочь партнерские соглашения с другими государствами по миграции рабочей силы.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ.стройиндустрия,  персонал

 
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