Серьезный дефицит работников в стройиндустрии может усилиться

6 марта. FINMARKET.RU - Серьезный дефицит работников в стройиндустрии, начавшийся еще в 2020 году, может усилиться, пишет "Коммерсантъ". К концу 2024 года отрасли будет не хватать 15% сотрудников от текущей численности персонала.

Дефицит кадров в стройиндустрии сохранится в ближайшие пять лет, прогнозирует гендиректор ГК "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев. В НАИК ожидают, что к 2028 году потребность в сварщиках и монтажниках вырастет на 61% от текущего числа работников, арматурщиков - на 33%, водителей грузовиков и дорожных рабочих - на 21%, монтажников стальных и железобетонных конструкций и электрогазосварщиков - на 16%. Плиев считает, что занятым в стройке необходимы меры поддержки по примеру с IT-специалистами: льготная ипотека и отсрочка от военной службы. По мнению заместителя гендиректора по организационной эффективности и персоналу ГК "Стройтрансгаз" Натальи Лешиной, отрасли могли бы помочь партнерские соглашения с другими государствами по миграции рабочей силы.