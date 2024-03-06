Нужен ли России государственный маркетплейс

6 марта. FINMARKET.RU - В Совете Федерации 5 марта обсудили возможность создания государственного маркетплейса с российскими товаропроизводителями. С такой инициативой на круглом столе на тему "Законодательное регулирование деятельности маркетплейсов" заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов обратился к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной, пишут "Ведомости".

Сегодня на рынке маркетплейсов сложилась высококонкурентная среда, таких площадок в России уже несколько десятков, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Установившаяся конкуренция позволяет этому сегменту активно расти и улучшать качество сервисов для потребителей, и это абсолютно открытый рынок - сегодня нет препятствий для развития любой подобной площадки, добавил он. "У нас есть четыре российских маркетплейса на любой вкус: Wildberries, Ozon, "Яндекс маркет" и "Мегамаркет", и зачем нужен еще один, непонятно", - отметил гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Это очень эффективные игроки, которые способны дать потребителю необходимый сервис и активно инвестировать собственные средства в привлечение клиентов. Для создания еще одного маркетплейса нужны инвестиции в размере десятков миллиардов рублей. К тому же, в ближайшее время будет активно развиваться маркетплейс "Магнит маркет", входящий в состав второй по выручке ритейл-сети "Магнит". Пяти маркетплейсов более чем достаточно для российского рынка, учитывая, что в большинстве стран есть от двух до четырех игроков.