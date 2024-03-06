У банков появилась новая причина для отказов в кредитах

6 марта. FINMARKET.RU - Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30%. По мнению экспертов, это станет следствием изменения в системе оценки рисков заемщиков (скоринга). В нееи МФО начали включать прогноз вероятности банкротства, рассказали "Известиям" представители БКИ (бюро кредитных историй) и финорганизаций. Такое изменение понадобилось из-за роста количества личных банкротств, особенно после изменений в упрощенной внесудебной процедуре. При этом эксперты допускают, что для заемщиков с низким риском нововведение может обернуться улучшением условий, в частности, за счет снижения ставок.

Как пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, нововведение понадобилось в связи с распространением процедуры банкротства физлиц. Например, теперь гражданин сможет попросить признать его банкротом вне суда, если общий размер долга не менее 25 тыс. и не более 1 млн рублей (ранее 50 тыс. и 500 тыс. соответственно). Также расширился перечень случаев, когда гражданин вправе воспользоваться внесудебным банкротством, а еще к этому механизму подключили, например, пенсионеров. Именно расширение условий упрощенного банкротства в конце прошлого года подтолкнуло банки и МФО к мысли, что это новое обстоятельство в дальнейшем может достаточно серьезным образом повлиять на существующие кредитные процессы, уточнил Алексей Волков.

По его словам, во второй половине 2023 года были реализованы пилотные проекты по включению в скоринг оценки вероятности банкротства частного заемщика. Многие банки и МФО уже внедрили новый прогноз в свои кредитные конвейеры, некоторые — активно тестируют, сообщил эксперт.

Кредиторы стали оценивать склонность заемщика не только к дефолту, но и к объявлению себя банкротом, подтвердил директор по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.